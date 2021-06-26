Китай угрожал Украине остановить поставки COVID-вакцины из-за заявления об уйгурах, - СМИ

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Украина была 45 государством, поддержавшим заявление

Китай угрожал заблокировать поставку более 500 тыс. доз вакцины от коронавируса CoronaVac в Украину, если она не откажется от поддержки заявления о нарушении прав человека в Синьцзяне. Об этом сообщает АР со ссылкой на слова двух западных дипломатов.

Согласно сообщению, на заседании Совета по правам человека в Женеве во вторник, 22 июня, Канада выступила с заявлением, в котором призывает Китай обеспечить беспрепятственный доступ международных наблюдателей к Синьцзян-Уйгурского автономного региона, где проживают уйгуры и другие национальные меньшинства.

Известно, что ранее правозащитные организации заявляли о жестоком обращении китайских властей в отношении мусульманских уйгуров и других людей.

Как отмечается, Украина ненадолго присоединилась к заявлению, которое поддержали 44 государства, но уже в четверг изъяла свое имя.

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Это произошло после того, как Пекин предупредил Киев, что заблокирует запланированную поставку не менее 500 тыс. доз вакцин против COVID-19 в Украину.

В то же время в издании заявляют, что ситуация еще может измениться, ведь практика совета, в который входят 47 членов, предусматривает, что страны могут добавлять свои имена к заявлениям или резолюциям в течение двух недель после окончания сессии. Нынешняя сессия началась 21 июня и продлится три с половиной недели, то есть до 13 июля.

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Напомним, ранее лидеры "Группы семи" (G7) призвали Россию и Китай уважать и соблюдать права человека.