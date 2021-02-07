Кирилл Тимошенко предложил драфты информационной кампании в поддержку законопроекта о медиа, - СМИ

Кирилл Тимошенко Фото из открытых источников

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко предложил драфты информационной кампании в поддержку законопроекта о медиа. Об этом сообщает Телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на собственные источники.

"Наш источник в ОП рассказал, что Кирилл Тимошенко предложил драфты информационной кампании в поддержку законопроекта о медиа. Основные акценты будут сделаны на фейковое расследование СБУ относительно политических Телеграм-каналов и решение СНБО о закрытие ТВ-каналов Медведчука как инструмента пропаганды Кремля", - говорится в сообщении.

При этом добавляется, что законопроект о медиа будет презентован как механизм противодействия информационным атакам России и проголосован в парламенте.

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов (112 Украина, NewsOne, ZIK). Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.

Медиахолдинг в свою очередь расценивает введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

Отметим, что онлайн-трансляцию 112 Украина, NewsOne, ZIK после блокировки можно смотреть ЗДЕСЬ.