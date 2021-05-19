Киевская власть преследует Медведчука, который выступает за мир на Донбассе, – швейцарские СМИ

Виктор Медведчук Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Лидеру украинской оппозиции Виктору Медведчуку, который выступает за мирное урегулирование конфликта на Донбассе, предъявлено обвинение в государственной измене. Об этом пишет швейцарская новостная информационная платформа SWI.

В опубликованном материале говорится, что Офис генерального прокурора Украины обвинил председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в государственной измене.

Также сообщается, что со слов главы ОГП Ирины Венедиктовой, оппозиционный политик "инициировал подрывную деятельность против Украины, в том числе в экономической сфере".

В свою очередь в партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", пишет SWI, назвали обвинения в адрес лидера оппозиции "открытой и циничной политической местью репрессивной машины полицейского государства".

Интернет-издание подчеркивает, что Виктор Медведчук всегда выступал за мирное урегулирование конфликта на востоке Украины и "даже представлял мирный план".

Напомним, 13 мая состоялось заседание Печерского районного суда города Киева, на котором избиралась мера пресечения народному депутату Украины, председателю Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку. Офис генерального прокурора обвиняет политика в государственной измене и нарушении обычаев войны. Комментируя эти обвинения, Медведчук заявил, что информация, изложенная в материалах дела, лишний раз доказывает, что цель данного расследования – политическая расправа над лидером самой большой оппозиционной партии в Украине.