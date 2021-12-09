Киев стал сговорчивее по вопросу перемирия на Донбассе на фоне переговоров лидеров России и США, - источник

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден Denis Balibouse / EPA / ТАСС

Киев на видеоконференции трехсторонней контактной группы по Донбассу обязался отреагировать на инициативы самопровозглашенных республик о перемирии на фоне состоявшихся переговоров лидеров России и США.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к переговорам, "отмечается радикальное изменение линии поведения украинских переговорщиков".

"Если с сентября прошлого года любые предложения Донбасса о соблюдении договоренностей о прекращении огня от 22 июля 2020 г. просто игнорировались, то уже на первом заседании Контактной группы после состоявшихся переговоров лидеров России и США Украина вступила в содержательный диалог с представителями ДНР и ЛНР, взяла на себя обязательства не позднее 9 декабря представить свою позицию на предложения республик", - сказал участник переговоров.

Он напомнил, что Донецк и Луганск внесли совместные предложения по практическим механизмам обеспечения соблюдения договоренностей о перемирии еще 2 декабря. Однако вплоть до заседания ТКГ 8 декабря украинские представители не давали на них никакой реакции.

Накануне в течение восьмичасового диалога, в основном с представителями Донбасса, делегация Украины несколько раз меняла позицию, "использовала противоречащие друг другу аргументы, предпринимала попытки добиться согласования декларативного заявления о прекращении огня с максимально размытыми формулировками".

"Несколько раз запросив перерыв для проведения внутренних консультаций, ближе к концу заседания украинские переговорщики попросили предоставить им время до 9 декабря для проработки предложений Донбасса и подготовки содержательного ответа", - сказал источник.

По мнению источника, "создается устойчивое впечатление, что США серьезно взялись за Украину и намерены заставить украинцев пройти свою часть пути по имплементации режима прекращения огня и снятию напряжения на линии соприкосновения".