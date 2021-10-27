Киев слишком поздно осознал, что теряет газовую "трубу", – Медведчук

Народный депутат Украины, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение наконец-то осознали, какое огромное значение для страны имеет украинская газотранспортная система, однако это осознание оказалось запоздалым.

Такое заявление сделал глава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук. Своим мнением он поделился в интервью, опубликованном на сайте партии.

"Президент Зеленский и его окружение поняли, что наша труба имеет огромные возможности. Я могу сказать, что на входе это 305 млрд кубов газа по году, а на выходе в Европу – 145. И вот если бы власть Украины со времен Ющенко, потом Порошенко, а потом Зеленского взяла "мозги в руки", то они бы делали все для того, чтобы эта прокачка была стабильной и постоянной", – отметил политик.

Он подчеркнул, что если бы украинская власть проводила именно такую политику, то России просто не понадобилось бы строить "Северный поток", а потом и "Северный поток-2" или два "Турецких потока", она бы так и продолжала использовать украинскую ГТС.

"Более того, должен был быть создан консорциум, где Украина была бы равноправным хозяином трубы, возможностей и экономической выгоды. А сегодня нет ни первого, ни второго, ни третьего", – резюмировал политик.

По словам главы ОПЗЖ, осознание этой простой истины наконец-то дошло до Киева, но лишь тогда, когда у России появились альтернативные маршруты для доставки своего газа в Европу. И теперь судьба украинской трубы зависит от того, захотят ли в Москве ее вообще использовать.

"То, что сегодня господин Зеленский предложил увеличить прокачку через нашу трубу на 50%, – предложение абсолютно правильное. Только весь вопрос заключается в том: это он кому предлагает? Если он предлагает европейцам, то европейцы этого сделать не могут. Если он это предлагает россиянам, то россияне должны на это согласиться. Согласятся или нет, я не знаю", – сказал Виктор Медведчук.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству AFP заявил, что Евросоюз должен обеспечить свою энергетическую безопасность и самостоятельность в сфере энергетики, используя при этом "возможности Украины".

Таким образом Киев пытается нарастить транзит дополнительных объемов газа через свою территорию до 55 млрд куб. м в год при действующем контракте с "Газпромом", который предполагает объем 40 млрд куб. м в год.

При этом стоит отметить, что, пожалуй, впервые за долгое время в Киеве "вспомнили" о том, что при решении данного вопроса никак нельзя обойтись без России.