Киборг "Рахман": Я не услышал на записях Bihus.info, чтобы Медведчук тормозил мой обмен

Андрей Рахман Гречанов и Петр Порошенко Лига.net

Защитник Донецкого аэропорта, киборг Андрей "Рахман" Гречанов, не услышал на пленках Bihus.info, чтобы лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук затягивал его обмен из плена на Донбассе. Об этом он сказал в комментарии hromadske.

По мнению "Рахмана", попытки его друга Алексея Мочанова договориться с боевиками об освобождении были важны, но оно бы не состоялось без помилования пятым президентом Петром Порошенко российского майора Владимира Старкова.

При этом "Рахман" говорит, что "не слышал" на пленках, чтобы Медведчук тормозил процесс освобождения.

"Я дома - это факт... Идет разговор (на пленках, - ред.) обо мне, об обмене. Там же не говорится: "Пусть еще немного посидит - и мы его заберем"? Ну, если встал вопрос - "майор на майора", то майор осужденный, и помиловать его может только президент", - сказал киборг.

"Рахман" также поблагодарил Мочанова и отметил, что его освобождение откладывалось трижды, но о причинах этого ему не сообщали.

Напомним, за все время Медведчук помог в освобождении и возвращении домой около полутора тысячи удерживаемых лиц.

Кроме этого в январе 2021-го представители так называемых ЛДНР предложили освободить в одностороннем порядке при посредничестве главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука четырех женщин, осужденный в ОРДЛО за госизмену или шпионаж в пользу Украины на срок от 12 до 14 лет.

Представители Донецка и Луганска предложили Медведчуку передать этих людей с учетом того, что политик является принципиальным сторонником выполнения Минских соглашений. И отметили, что больше не считают команду Зеленского достойными участниками переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе. Медведчук также обнародовал официальное письмо представителей ОРДЛО к нему. В нем политику предложили вывезти с КПВВ "Майорское" на подконтрольную Украине территорию четверых гражданок Украины.

Этих четырех женщин еще 20 января могли освободить, и они уже были бы со своими близкими и родными, но вот уже на протяжении пяти месяцев они находятся в заключении из-за позиции украинской власти, которая заблокировала освобождение украинских граждан.