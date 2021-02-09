Каждый президент имеет своих "свинарчуков" и "Межигорье", а виноваты журналисты, – Лукаш

Елена Лукаш Фото - скриншот

Тараканы боятся света, и именно поэтому сейчас "свет" выключили и ограничили возможности доносить информацию, отметила юрист

В Украине поддержали решение о том, чтобы замолчали три телеканала, в том числе, и для того, чтобы ничего не говорилось о программе "Большое строительство".

Об этом во время совместного эфира трех телеканалов – ZIK, "NewsОne" и "112 Украина" заявила юрист Елена Лукаш.

Гостья студии обратила внимание на то, что каждый силовик, который входит в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины, поддержал решение о закрытии трех телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и ZIK. Как отметила Елена Лукаш, это было сделано, в том числе и для того, чтобы ничего не говорили о программе "Большое строительство".

"Чтобы вы не могли выезжать и смотреть, что там с этим дорожным покрытием, что с отремонтированными школами, что с украденным сырьем, что с иностранцами, которые постоянно выигрывают зачем-то тендеры, или "Большая стройка" развивает очень часто международный бизнес. Мы ж не будем называть сейчас эти азербайджанские, турецкие компании, которые часто и густо на этом зарабатывают. Я хочу сказать: у каждого президента, видимо, в этой стране есть своя карма - свое "Межгорье", свой "свинарчук", своя "Лига смеха" и свои оправдания по этому поводу. И виноваты, к сожалению, всегда журналисты", – сказала Елена Лукаш и добавила, что "тараканы боятся света", и именно поэтому сейчас "свет" выключили и ограничили возможности доносить информацию.

Как сообщали, 8 февраля более 400 журналистов с телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и ZIK провели акцию протеста против ограничения свободы слова в стране. Также поддержать журналистов пришло более тысячи зрителей телеканалов.

Напомним, после блокировки "112 Украина", "NewsOne" и ZIK вещание телеканалов в эфире можно смотреть на YouTube.

Онлайн-трансляцию телеканала ZIK можно смотреть здесь: