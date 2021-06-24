Капитан британского эсминца подтвердил огонь по своему кораблю

Эсминец Defender Фото из открытых источников

Джонсон, в свою очередь, заявил, что эсминец Defender в законном порядке находился в международных водах у Крымского полуострова

Капитан эсминца Defender Винсент Оуэн - вопреки утверждениям британских властей заявил, что российский корабль открывал предупредительный огонь во время вчерашнего инцидента. Об этом передает Daily Mail.

"Это самое близкое расстояние, на которое я подошел к российскому судну за свою 21-летнюю карьеру. Я подозреваю, что стрельба велась с одного из судов береговой охраны", - сказал Оуэн.

Британский премьер-министр Борис Джонсон, в свою очередь, заявил, что эсминец Defender в законном порядке находился в международных водах у Крымского полуострова.

"Я считаю, что было полностью приемлемо пользоваться международными водами. Важно отметить то, что мы не признаем аннексию Крыма Россией. Это украинские воды, и было правильным воспользоваться ими, чтобы добраться из точки а в точку Б", - сказал Джонсон.

Помимо этого, в МИД России предупредили о возможных последствиях ЧП с британским эсминцем. Там заявили, что инцидент с британским эсминцем в Черном море был умышленным и может привести к непредсказуемым последствиям.

По словам заместителя министра РФ Александра Грушко, специфика данного случая заключается в том, что западные партнеры "все туже закручивают спираль противостояния" с РФ.

"Такая ситуация взрывоопасна. Не исключены непреднамеренные инциденты, которые могут привести к реальным конфликтам", - сказал Грушко.

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Напомним, Российская Федерация заявила о нарушении своей границы британским эсминцем Defender у мыса Фиолент, который расположен на территории оккупированного Крыма, и открыла предупредительный огонь. Впрочем, позже в Британии факт предупредительного обстрела опровергли.