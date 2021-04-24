Кандидат в канцлеры Германии не видит Украину в НАТО из-за конфликта с РФ

Анналена Бербок Фото из открытых источников

Шаги к членству в НАТО заранее нереальны

Кандидат на пост федерального канцлера Германии от партии "Зеленых" Анналена Бербок считает нецелесообразным говорить сейчас о членстве Украины в НАТО из-за конфликта с Россией. Об этом она сказала в интервью изданию FAZ.

"Самое главное на данный момент - усилить давление на Россию, чтобы обеспечить соблюдение Минских соглашений. Стабилизация сейчас является приоритетом. Так или иначе, шаги к членству в НАТО заранее нереальны. И если бы трудно это не было в отношении российских действий: мы не должны прекращать все переговоры с Москвой", - сказала Бербок.

"Послание Москве должно быть таким: суверенные государства сами решают вопрос о своих союзах. Сюда также входит перспектива Украины в ЕС и НАТО. Но вы не можете сделать третий шаг перед первым, и, конечно, не в ситуации, когда существует жесткий конфликт с Россией. Считаю, что имеет смысл поддержать Украину в разминировании", - добавила она.

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Журналист спросил Бербок, поддержит ли она в случае назначения канцлером предоставления летального оружия Украине, однако политик не ответила прямо, и лишь вспомнила о наблюдательной миссии.

"Угроза для Украины со стороны России остается большой. Самое главное-обеспечить реализацию Минских соглашений уже сейчас. Миссия наблюдателей от ОБСЕ нуждается в доступе ко всем частям оккупированной Россией территории и больше не должна подвергаться саботажу. Она также крайне нуждается в большем количестве средств для воздушной разведки", - сказала Бербок.

В то же время, Бербок высказалась за то, чтобы правительство Германии перестало поддерживать газопровод "Северный поток-2".

"Санкции являются жесткими мерами, но им постоянно мешает то, что немецкое правительство поддерживает важнейший престижный проект Кремля - газопровод "Северный поток-2". Я бы давно отозвала политическую поддержку "Северного потока-2", - сказала она.

Ранее сообщалось, что посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что страна имеет дело с крупнейшим перемещением войск в России со времени Второй мировой войны. Он призвал мир помочь Украине.