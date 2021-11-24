Канада может увеличить военную помощь Украине из-за активности России на границе

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Один из вариантов помощи - направление нескольких сотен канадских военнослужащих

Правительство Канады рассматривает возможность усиления своей военной миссии в Украине на фоне агрессивной активности России на границе. Изучаются два варианта. Об этом сообщает The Globe and Mail.

По данным двух источников издания, недавно назначенная на пост министра национальной обороны Канады Анита Ананд рассматривает возможность укрепления военного контингента в Украине. Один из них - направление нескольких сотен канадских военнослужащих.

Также изучается вариант переброски в Украину из Румынии Канадских истребителей CF-18 или направление в Черное море боевого корабля Военно-Морских сил Канады.

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Напомним, ранее в Минобороны Украины заявили, что в декабре-январе на границе с Украиной контингент российских войск может вырасти.

А Вашингтон предупредил своих европейских партнеров, что Россия может планировать вторжение в Украину.

Однако, по состоянию на 13 ноября, российские войска отошли от украинской границы после завершения учений и вернулись к местам постоянной дислокации.

В свою очередь, спикер президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на информацию украинских и западных спецслужб о подготовке вторжения в Украину - он "не исключает попыток провокаций".