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Какие привилегии получит Украина после подписания Соглашения с ЕС об "открытом небе", - ответ Кабмина

Самолет в небе Фото из открытых источников

Среди прочего, договор даст больше возможностей для использования безвиза

Соглашение Украины с Европейским Союзом о едином авиационное пространство позволит повысить конкуренцию, что, в свою очередь, снизит цены на перелеты внутри страны. Об этом сообщила вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина в интервью "Радио Совобода".

"В первую очередь соглашение об "открытом небе" с ЕС позволит увеличить количество компаний на рынке авиаперевозок Украины. То есть, компании с рынка ЕС смогут работать на украинском рынке. Это означает увеличение конкуренции, снижение цен, увеличение перелетов", - отметила она.

Кроме того, Стефанишин подчеркнула, что благодаря соглашению, будет больше возможностей пользоваться безвизом.

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Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль надеется, что соглашение между Украиной и Европейским Союзом об общем авиационном пространстве будет подписана на 23–м саммите Украина-ЕС 12 октября.

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