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Кацман: Рада проголосует за свои каникулы до 13 апреля

Владимир Кацман Фото из открытых источников

Верховная Рада завтра, 19 марта, проголосует за карантин для нардепов до 13 апреля. Об этом сообщил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман в эфире телеканала "Перший Незалежний".

"Это уже не просто намерение народных депутатов. Буквально час назад на полузакрытом заседании у Разумкова главы фракций практически поддержали в полном составе все это решение, и завтра действительно в 13:00 ВР проголосует, скорее всего, я так думаю, за некий локальный локдаун для ВР, и разойдутся они аж до 13 апреля, если я не ошибаюсь по календарю", – рассказал эксперт.

Как известно, 19 марта планируется внеочередное заседание Верховной Рады. В повестке дня два вопроса, один из них - вынужденные трехнедельные "каникулы" из-за введения локдауна в Киеве. 

Напомним, в столице с 20 марта по 9 апреля вводят строгие карантинные ограничения. Будет запрещена работа учреждений культуры, ТРЦ и проведение массовых мероприятий.

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