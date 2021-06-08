Кацман: Рабинович требует от СБУ квалифицировать как преступление заявление Кравчука о Донбассе

Владимир Кацман Фото из открытых источников

Народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович подал обращение на имя председателя СБУ Ивана Баканова с требованием квалифицировать как преступление заявление главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука о Донбассе. Об этом сообщил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман в эфире телеканала "Перший Незалежний".

"Я знаю, что сегодня народный депутат Вадим Рабинович дал депутатское обращение на имя председателя СБУ с требованием применить следующий момент – квалифицировать как преступление заявление о том, что нам надо хирургически отрезать раковую опухоль в виде Донбасса. Потому что это самый настоящий сепаратизм, как по мне. Сепарация – это разделение людей на какие-то категории. Сепарация – это то, что разделяет нас, не сшивает, а, как я говорю, хирургически отрезает что-то от нас. Торговать территориями, забирать людей, а территории оставлять или наоборот оставлять людей, а территории забирать – это точно не наш подход, точно не демократический, не европейский подход", – отметил Кацман.

Он добавил, что такие слова – это прямое проявление сепаратизма.

"И я считаю, что если действительно меры какие-то по этому поводу, хотя бы политическая оценка прозвучала бы от нынешней власти, хотя бы выступил президент и сказал, что это частная точка зрения, а не наша политика. А на самом деле это и есть их политика, потому что они хотят зачеркнуть эти голоса Донбасса, которые никогда не проголосуют за нынешнюю власть, никогда. Они уже обманули один раз, эти голоса, провели их по кругу, сделали из Зеленского, помните, он говорил на русском языке "Пусть говорит Донбасс", "Я сяду хоть с чертом лысым договариваться о мире", "Донбасс, на колени встану". Вы помните все эти слова? И куда они делись? Трансформировались в заявления Кравчука?" – отметил Кацман.