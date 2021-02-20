Кацман о санкциях против Медведчука: С сегодняшнего дня это серьезнейший взлом Конституции

Владимир Кацман Фото из открытых источников

Введение санкций в отношении председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Украины Виктора Медведчука является серьезнейшим взломом Конституции Украины. Такое заявление сделал заслуженный журналист Украины и политический эксперт Владимир Кацман в совместном эфире телеканалов ZIK, NewsОne и "112 Украина".

По его словам, указ президента о санкциях, которые ввели накануне, еще не вступил в действие, он только подписан.

"А вступит он, когда будет опубликован, то есть завтра, по крайней мере, так обычно бывает.

Мы имеем пример, что неопубликованный указ президента через 40 минут был выполнен и на студию телеканала ZIK я уже не смог попасть и вас в 12:00 отрезали от вещания за сутки, почты полутора суток, до того как указ вообще вступил в действие

Мы должны иметь в виду, что вчера взлом… Мы сидели накануне заседания СНБО и гадали, предполагали… Но я не мог предположить, что взлом Конституции произойдет на таком серьезнейшем уровне. С сегодняшнего дня это серьезнейший взлом Конституции, потому что второй раз вводить санкции против своего гражданина нужно, если ты в первом случае показал окончательную бумажку, как говорил герой Булгакова. По которой абсолютно понятно, что эти обвинения были справедливы, что есть справедливый суд, что он признал действительно какие-то доказательства, только в этом случае", - отметил Кацман.

При этом он подчеркнул, что "санкции ввели бездоказательно к тому, что прошло почти три недели после предыдущих санкций и они, по сути, не были ни обоснованы, ни доказаны, ни запущены в судебное производство".

"Как это может быть? - заяваил Кацман. - Дальше. Вводятся санкции против лидера оппозиции, реального лидера оппозиции, партия которого опережает все партийные структуры по всем социологическим опросам, по закрытым вопросам, которые там в Офисе президента, там еще больше цифры".

"Так вот, испугавшись этого, бездоказательно, вопреки европейской, да вообще любой традиции, когда, если обвиняют лидера оппозиции в чем-то, то это юридически комар носа не подточит как доказывается. Здесь с кондачка, со всего, со слов Данилова, со слов группы людей, которые не судом, не следствием, не какими-то там следственными доказательными фактами, а просто собравшись друг с другом, вводят санкции вплоть до членов семей", - сказал журналист.

При этом он напомнил словам Данилова о санкциях, которые он преподнес "как борьбу с олигархами, которые наконец-то вернут в собственность государства, то что они награбили".

"Вы меня простите, я может юридически не так грамотен, как мой коллега Журавский (доктор юридических наук, академик Виталий Журавский, - ред.), но все-таки мне кажется, что даже введение санкций - это не конфискация, это временные какие-то там операционные ограничения в движении собственности, в каких-то операциях финансовых. Но это вовсе не забирается… Что это за формулировки, что это за большевизм какой-то. Мы уже собственность начинаем делить. Мы сейчас объявим вместо перспектив промышленных, вместо перспектив космических, люди на Марс полетели, а мы в это время санкции против своих граждан", - заявил Кацман.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что многие ожидают реакции России на санкции.

"Все ждут реакции России. Сегодня реакция последовала в виде заявления Медведева, очень жесткого заявления, очень, мягко говоря, я бы сказал, более даже чем жесткого заявления по отношению в Украине. Что на мой взгляд приводит к абсолютному выводу - с нынешней властью ни Россия, ни другие стороны, которые участвуют в нормандском формате, к сожалению, не смогут найти общего языка. Это косвенно следует из заявления Медведева, это косвенно ссылается на европейское право, это косвенно ссылается на все права человека, которые должны гарантировать. Я считают, что такую же примерно оценку даст все здоровое здравомыслящее человечество того, что произошло у нас. И это очень жесткое противостояние, которое возможно нам предстоит и я не считаю что это путь который ведет к храму. Помните знаменитый фильм: это дорога которая не ведет к храму, не ведет к миру, это не наша дорога, а вот та дорога, которая вела к миру, по словам Зеленского, когда его поддержало 73%, это была наша дорога, но к сожалению и вчера, и даже раньше, когда взламывалась Конституция по закону о земле, по банкингу, по другим вопросам. Когда обещания звучали, "що цей депутат буде сидіти", а он до сих пор сидит, но в зале Верховной Рады, и так далее, и так далее", - отметил журналист и добавил, что многое изменилось с тех пор.

"А со вчерашних пор изменилось совсем многое, потому что лидеру оппозиции были предъявлены абсолютно бездоказательные, безсудебные решения, которые практически парализуют работу этого человека, и который действительно не смирившись, действительно понимая, что будет прокладывать путь к политическому будущему и его политической силы… Это был сильный сигнал, в том числе и со стороны Зеленского, что вот он - главный противник Зеленского и на предстоящих выборах, и на предстоящих, возможно, там каких-то соревнований, если они будут проводится не в условиях пути к диктатуре, а в условиях демократической, независимой, той Украины о которой мы мечтали", - подчеркнул Кацман.

Кроме того он выразил мнение, что решения о санкция не было принято Зеленским не самостоятельно.

"Не под воздействием тех следственных действий, которые даже засекречены, так возымели действие на слова президента, иначе бы это не вводилось в таком порядке и такими методами... Полистайте социальные сети, даже тысячи несторонников Медведчука, даже люди, которые, возможно, с Медведчуком и не разделяют некоторые вещи, пишут о том, а где же следствие , где же доказательства, а где же суд, а почему жена и так далее. Задают такие вопросы, которые ну точно для рейтинга нынешней власти очень неудобные. И стоит подумать, в ту ли сторону перешагнул президент вот эту красную линию. Мне кажется, точно не в сторону правового, независимого, демократического, социального и суверенного государства, каким должна быть Украина", - резюмировал Кацман.