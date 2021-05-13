Кацман о решении суда по делу Виктора Медведчука: Карточный домик нынешней власти начал рассыпаться

Владимир Кацман Фото из открытых источников

Политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман прокомментировал решение суда относительно меры пресечения, которую избрали народному депутату и председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Перший Незалежний".

По его словам, решение суда является необъективным, так как сторона обвинения не предоставила необходимых доказательств. При этом он добавил, что прокуроры действовали не в рамках закона, а по указаниям власти, которая всячески пытается оказать давление на оппозицию.

"Я считаю, что сегодня победитель Медведчук. И не зря фракция так радовалась, объясню - почему. С этого решения карточный домик нынешней власти начал рассыпаться... Я так это оцениваю. Потому что вот те репутационные потери сегодня четко дают понять. Эта власть слабая, трусливая, немножко любит прибрехать, немножко любит смухлевать. Эта не та власть, которую будет любить украинский народ", - акцентировал Кацман.

Следует отметить, что Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку. Народного депутата отправили под круглосуточный домашний арест до 9 июля.

Напомним, сегодня, 13 мая, в 13:00 началось заседание Печерского райсуда, где рассматривается дело председателя Политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.

Ранее адвокаты Виктора Медведчука Кирпичев К. Х. и Чередниченко Л. В. заявили, что действия Генеральной прокуратуры и ее главы - Ирины Венедиктовой в отношении председателя Политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука - незаконны.

В ОПЗЖ отреагировали, на это правовое своеволие и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией вскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Сам Виктор Медведчук подчеркнул, что происходящее - политическая расправа за его принципиальную позицию.

"Заявляю, что я нахожусь в Украине и не собираюсь прятаться от правосудия. Я и дальше буду участвовать в законных следственных действиях и добиваться справедливости как для себя, так и для всех украинских избирателей, доверивших мне высокое звание народного депутата Украины", - подчеркнул оппозиционный политик.