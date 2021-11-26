Кацман о книге про Коломойского и Зеленского: Корень проблемы не в имитации расследования связи президента с олигархом, а в разной реальности политиков и простых людей

Владимир Кацман Фото из открытых источников

Главная проблема нынешней реальности не в каких-то книгах, которые расследуют связь президента Владимира Зеленского и олигарха Игоря Коломойского, а в том, что нынешний глава государства вместе со своей командой живет в реальности, не имеющей ничего общего с той жизнью, которой живут миллионы простых украинцев. Об этом в эфире телеканала UkrLive заявил заслуженный журналист Украины и политический эксперт Владимир Кацман, комментируя книгу журналиста Кейси Мишеля (Casey Michel) "Американская клептократия" (American Kleptocracy) об олигархе Игоре Коломойском и его связях с президентом Владимиром Зеленским.

По его мнению, правоохранительные органы в Украине не будут расследовать факты, которые указаны в книге.

"Мне кажется, что при помощи, в том числе западного мира, при помощи каких-то наших политиков, мы вводим действительность в какую-то виртуальную реальность, где какие-то книги, какие-то проекты, фильмы существуют, которые что-то разоблачают, где-то мы слышим там разговори на пленках. Я, например не могу забыть, как президент Порошенко смеялся вместе с тем же Байденом над тем, что не на 75%, а на 100% повышают тарифы для населения. Вот здесь, как раз ниточка прослеживается в другую жизнь - реальную, в ту реальную, материальную жизнь, в которой живут не несколько десятков человек на политическом Олимпе, а миллионы людей, которые живут в конкретной действительности, им все равно какая книжка выйдет в Америке, или какой фильм покажут где-то на фестивале, им надо прийти домой, заплатить за тарифы, им надо не замёрзнуть зимой", - отметил заслуженный журналист.

Кацман подчеркнул, что власть не видит, как собственный народ переходит в "первобытное состояние".

"Я вот за предыдущие выходные сделал 1000 км по Украине, я видел, как люди сидят и запасают дрова себе. Мы переходим в какое-то первобытное состояние. У нас вот эти желтые газовые трубы исчезли в селах, а появились вязанки дров возле дворов. Как не едешь, деревянный забор и дрова стоят там. XXI век на дворе, люди на луну собираются, мы лунные программы подписываем, а дрова запасаем на всякий случай. Вот этот огромный разрыв, вот этот ров, между той виртуальной реальностью, где обещают заменить мерседесы на велосипеды, а меняют наоборот мерседесы на кортежи, и другой мир - материальный, где высасывается все материальное, то что люди хотели, комфорт, богатство, возможность развиваться, возможность воспитывать детей здесь в Украине, а не мечтать, чтоб они уехали куда-то, либо в Польшу, либо в Россию, в зависимости от географической близости. Вот об этом надо говорить. Что самое обидное, что Зеленский обещал это сделать в свою каденцию, а прошло два с половиной года, а мы видим, как его черты плавно перерастают в Порошенко. Там может даже Порошенко в квадрате, потому что многие вещи в материальном этом мире происходят куда быстрее. Вот в этом разрыве и есть корень проблемы, а не в конкретном, кто стоит там", - добавил он.

Кацман задал риторический вопрос: за каждым президентом стояли олигархи, но стало ли от этого лучше украинскому народу?

"За предыдущим президентом стояли другие олигархи, а стало от этого лучше людям, что сменились олигархи? Перед теми президентами другие стояли, теневые люли, да не теневые все решают. Решают на самом деле люди, когда идут выбирать себе руководство, а мы, к сожалению, ошибаемся в очередной раз, думая, что придет принц на золотом коне, то Ющенко, считали, "гарний український принц приїде, дружина американка всім роздасть гроші, всі полетимо там наверх". Ну и что, 75% было, потом 5% на выборах. Сейчас Зеленский тоже, пересядем на велосипеды, дачи для детей, все для учителя, четыре тысячи евро, а потом что 73%, а потом что будет в конце?" - возмутился заслуженный журналист.