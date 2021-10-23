Кацман: Нежелание наказать Третьякову – показатель морального падения "слуг" на пути к их рейтинговому "Титанику"

Владимир Кацман Скриншот с видео

Упорное нежелание "Слуги народа" наказать Третьякову за человеконенавистнические высказывания и хамство – лакмусовая бумажка не только их морального облика, но и четкий указатель на пути к рейтинговому "Титанику" Об этом в своем блоге "Как в "Титаник" с Третьяковой запрыгнул Яременко" заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

Журналист также подчеркнул, что "защита Богданом Яременко, известным скандалистом, Третьяковой от "троллинга коллег", его выход в знак протеста из чата - еще один показатель того, что никакого осознания морального падения членов фракции нет и ждать не приходится. По-прежнему, ни жизнь человеческая, ни благополучие и безопасность сограждан – никакая для "слуг" не ценность, никакое не правило, прописанное в 3-й статье Конституции Украины. Для "слуг" ведь Конституция не указ – сколько раз они ломали, рушили в зале высшего законодательного храма, принимая ущербные законы против людей, и не сосчитать!"

"Приходится констатировать: проступки Третьяковой ("некачественные" дети, "враги" в зале ВР, законопроект об эвтаназии) и Яременко (телефонные забавы) не будут оценены строгим товарищеским судом, навсегда останутся ахилессовой пятой и "Титаником" фракции "СН", их табло измерения моральности и политической ответственности. Им же, в свою очередь, стоит понять: пока в таком "моральном кодексе строителя либертаризма" не произойдут коррективы, надеяться на доверие избирателей не стоит… Рейтинг не устоит", – резюмирует Владимир Кацман.