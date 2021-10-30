Кацман: На наших глазах у граждан отбирают избирательное право по какому-то северокорейскому варианту

Владимир Кацман Фото из открытых источников

Решение власти о том, что в Харькове во время выборов городского головы на участки будут допускать исключительно с сертификатом о вакцинации против COVID-19 или отрицательным ПЦР-тестом, отбирает у граждан избирательное право и грубо нарушает принципы демократии и народовластия. Об этом заявил в своем блоге заслуженный журналист Украины, политический эксперт Владимир Кацман.

Он резко осудил "новацию, озученную за считанные часы до "дня тишины" и дня выборов", подчеркнув, что "выборы приобретают характер плохой пьесы с элементами северокорейской драматургии".

Эксперт напомнил: "Представители власти, обещавшие действовать исключительно в интересах народовластия, на наших глазах не просто попирают один из ключевых принципов демократии, но и, замечу, делают это не впервые. Давайте вспомним, что и до сих пор, за 2 года, на 18 округах подконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей так и не проведены выборы местной власти, более 500 тысяч наших сограждан просто-напросто поразили в избирательном праве - и забыли его восстановить!"

"По-моему, мы утрачиваем институт парламентаризма в стране, а заодно и нарушаем противовесы разделения властей, ломаем Конституцию и вообще не понимаем, что такое демократия и право голоса у гражданина", ¬ констатировал журналист Владимир Кацман.