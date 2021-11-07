Кацман: Можно уверенно говорить – в новой Раде "монобольшинства" уже не будет

Фото из открытых источников

Свежие социологические замеры электоральных настроений украинцев окончательно убеждают, что в следующем составе Верховной Рады уже не будет "монобольшинства", а когда правительство формируется коалицией разнополярных фракций, это больше способствует сшиванию общества и экономической стабильности. Об этом в эфире телеканала UkrLive заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

"Когда Корниенко баллотировался на пост вице-спикера, он заявил: уровень доверия к парламенту в районе 3 процентов. Хочу напомнить, что чуть ли не первым действием нового президента Зеленского был роспуск предыдущего состава ВР под предлогом – "ему доверяет всего 8 процентов населения"… Что же тогда нужно делать с парламентом с уровнем доверия в 3 процента?!", - задался вопросом эксперт, подчеркнув, тем не менее, остается приверженцем исключительно законных способов расформирования парламента и проведения новых выборов.

"Мы все с вами видим – даже при кадровых перетрясках в правительстве у "Слуги народа", кроме случая с Резниковым, не было своих голосов, пришлось использовать "группы подпевающих", которые всегда голосуют вместе со "слугами" и давно уже могли бы составит формальную коалицию… А вот когда в Раде не монобольшинство, а коалиция фракций, тогда другое дело, другая политическая ответственность, другой уровень стабильности... Нету тогда такой ситуации, при которой премьер "заскочил" в зал и прочитал фамилии будущих министров, когда снимают министров, а их нет в зале, потому что у кого-то там даже обыски на дачах происходят…Нет голосов у монобольшинства – тоже повод для перезагрузки парламента!", — констатировал Владимир Кацман.