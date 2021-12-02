Кацман: Бигус должен поступить по-мужски и извиниться напрямую перед Ильей Кивой за "фейк" в его адрес

Владимир Кацман Фото из открытых источников

Журналист Денис Бигус должен поступить по-мужски и извиниться напрямую перед народным депутатом от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ильей Кивой за "фейк" в его адрес. Такое мнение в эфире UkrLive выразил заслуженный журналист Украины и политический эксперт Владимир Кацман.

"Что касается конкретно извинений? Вы знаете, если вы уже виноваты, если вы уже действительно запустили какую-то информацию, информационную провокацию, скажем так, то поступите по-мужски просто, вот просто по-мужски. Возьмите прямо и подъедете к человеку, пожмите ему руку, скажите: "Брат, знаешь, вот затмение нашло, осеннее обострение, перемена погоды, где-то, так сказать, какие-то события в своей жизни не получились, нашла дурь на голову и ошиблись в этих фактах". Можно же поступить по-мужски? Можно. Я думаю, что всегда можно найти возможность оставаться порядочным человеком, а порядочность - проверка фактов, достоверность информации – это ключевые составляющие любой журналистской работы", - отметил эксперт.

При этом Кацман добавил, что по-хорошему Бигус также должен был дать опровержение недостоверной информации о политике по своим каналам.

"В подобных случаях надо обязательно извиняться, а еще лучше просто по своим каналам распространить информацию о том, что вот действительно произошла ошибка, произошел сбой, не проверили факты, факты не подтвердились, больной умер, но факты не подтвердились", - подчеркнул он.

Также Кацман акцентировал внимание, что во взаимоотношениях между властью и оппозицией журналисты не должны становится "промокашкой".

"Они не должны становиться орудием при помощи, которых власть давит оппозицию, а оппозиция сопротивляется как может. Не должны они становиться несмотря на то, что власть гнобит, несмотря на то, что власть действительно позакрывала каналы, затыкает рот журналистам, везде видит врагов, везде видит происки, провокации. Деньги снятся, золотые слитки, там еще что-то, несмотря на это, всегда можно оставаться порядочным и профессиональным журналистом, чего я и вам желаю", - подытожил он.

Напомним, ранее журналист Денис Бигус официально признал, что информация, которая была им обнародована в отношении так называемого золота народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ильи Кивы является фейком. В соответствующем видео Бигус отмечает, что информация о золотых слитках, якобы найденных в доме нардепа, - это его "лажа".

16 ноября у народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы прошли обыски. В заявлении партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" говорится, что эти действия власти Зеленского являются продолжением давления, носящего системный характер, и политики силовой расправы над наиболее активными представителями партии ‒ расправы, опирающейся на использование в своих интересах правоохранительных органов.