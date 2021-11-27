Качный: Зеленский сам признался, что западные партнеры заставляют его разговаривать с РФ и находить консенсус

Народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Александр Качный фото - из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский фактически сам признался, что западные партнеры заставляют его разговаривать с руководством России и находить консенсус.

Об этом заявил народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александр Качный в эфире телеканала UkrLive.

Качный отметил, что на вчерашней пресс-конференции Зеленский сам признался, что западные партнеры заставляют его разговаривать с РФ и находить консенсус. Именно поэтому он поручил Ермаку начать переговорный процесс.

"Уже, наверное несколько месяцев, мы наблюдаем ситуацию, когда власть в Украине смогла поссориться со всеми, кто нас когда-либо поддерживал и с теми, кто нас считал товарищами или помогал нам. Я имею в виду и Беларусь, и Соединенные Штаты, и Российскую Федерацию. По всем направлениям, включая Венгрию, Польшу. Все направления сейчас проигрывают. Поэтому, когда мы видим, что на западе появляются такие статьи, естественно, мы понимаем, что западное лобби дает сигнал Владимиру Александровичу, что нужно садиться и разговаривать", - объяснил депутат.

"Но, вот этими всеми сигналы зауживается дорожка, и западным, и внутренним голосом элит говорит - давай, хватит уже заниматься идеологией, непонятно какой, нужно заниматься экономикой. В стране нужно людям и есть, и пить, и пенсии получать, и все это от экономики зависит. Поэтому игра заканчивается и нужно начинать работать", - добавил он.

Депутат также отметил, что ситуация будет с накалом от народа будет усугубляться к середине зимы, когда может начаться кризис из-за холодов.

"Мы не услышали от президента ничего серьезного, в плане - как будем восстанавливать экономику? Поэтому сейчас он и пытался отвлечь внимание всех людей на какой-то госпереворот, на какие-то миллиарды. Но это все настолько по-детски и режиссировано, что ни один человек в Украине, мне кажется, серьезно к этому не отнесся", - резюмировал он.

Александр Качный также напомнил, что журналист, занимающийся расследованиями, Кейси Мишель детально описал, как олигарх Игорь Коломойский скупил недвижимость в Кливленде (США) и промышленность в Делавэре (США) через анонимные офшорные компании. Значительное количество денег, которые исчезли из ПриватБанка после национализации, а это 5,5 миллиардов были переведены через анонимные компании в Делавэре.

Автор утверждает, что бизнесмен был главным спонсором Владимира Зеленского. Он называет Коломойского "тенью" Зеленского и человеком, который привел его к власти.

Именно поэтому украинская власть до сих пор не начала уголовное дело против олигарха.

Напомним, в США 23 ноября в продажу поступила книга журналиста Мишеля Кейси (Casey Michel) "американская клептократия" (American Kleptocracy) об олигархе Игоре Коломойском, его связях с президентом Владимиром Зеленским и схемах отмывания средств при покупке недвижимости в Америке. Она доступна в частности на сервисе Amazon. Предисловие к ней написал шведский экономист Андерс Ослунд.