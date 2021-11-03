Качный: Все кадровые изменения в Кабмине - это лишь перемещения внутри Офиса президента

Народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Александр Качный фото - из открытых источников

Все кадровые изменения, которые происходят в Кабинете министров, являются лишь перемещениями внутри Офиса президента. Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил народный депутат от Оппозиционной платформы - За жизнь Александр Качный.

"Назначения голосовать не буду. Потому что все кадровые изменения сегодня они не будут влиять на улучшение или какие-то решения адекватные к профессиональным критериям, по которым должны выбираться сегодня руководители. Они просто не существуют эти критерии вообще в головах тех, кто принимает их на работу. А принимает их на работу Офис президента по главному критерию - это наш человек или не наш человек. Вот. И согласно таким критериям мы понимаем, что дальше будет происходить - Офис президента как был так и будет Кабинетом министров, Офис президента как был так и остается монобольшинством Верховной Рады и все кадровые изменения, которые здесь происходят, это практически перемещение внутри Офиса, вот и все", - заявил Качный.

Также он добавил: "Потому нам сегодня даже говорить о тех или иных фамилиях, если бы они сегодня даже огромного какого-то экономиста сегодня сюда поставили, но кто ему даст работать. Вы же понимаете, что поставлены совершенно другие задачи. Если сегодня на Министерство обороны предлагается человек, который никогда не работал, не воевал и не понимает о чем идет речь в Минобороны, ну а это достаточно такой мощный юрист, с опытом работы юристом, адвокат, то я не понимают, какие задачи ставятся сегодня перед Министерством обороны. Ну вот это все вопросы, которые сегодня остаются у нас во фракции и всего украинского народа", - подчеркнул парламентарий.