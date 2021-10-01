КМУ уже начал работать над законопроектом о процедуре амнистии в ОРДЛО, - Резников

В то же время, Венецианская комиссия рассмотрит соответствующий законопроект о переходном периоде только 15 октября

Кабинет министров Украины уже начал подготовку законопроекта о процедурах, который будет применяться в отношении временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. В частности, в нем будут прописаны процедуры амнистии , передает РБК-Украина со ссылкой на выступление вице-премьера по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова на "Х ежегодном судебном форуме".

"Венецианская комиссия рассмотрит законопроект о переходном периоде 15 октября. Но не дожидаясь принятия законопроекта о переходном периоде, мы (правительство - ред.) уже работаем над законопроєктом про процедуры. Это более детальный, более глубокий закон, в котором будет обсуждаться, как детально делать амнистию, как делать конвалидацию определенных документов. Такой правовой доктрины как конвалидация до этого в Украине не было", - рассказал он.

Справка:

Конвалидация означает процедуру признания определенных документов, выданных на оккупированных территориях таких как свидетельства о рождении, смерти, заключении и расторжении брака.

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Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин раскритиковал украинский законопроект о переходном периоде на Донбассе. По его словам, принятие такого закона будет означать выход Украины из Минских соглашений.