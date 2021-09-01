Кабмин уволил украинского уполномоченного по делам ЕСПЧ Ивана Лещину

Иван Лещина также был заместителем главы Министерства юстиции

Кабинет министров Украины уволил уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Ивана Лещину. Он также был заместителем главы Министерства юстиции. Об этом сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram .

"Правительство уволило Лещину Ивана Юрьевича с должности заместителя министра юстиции Украины - Уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека", - отметил парламентарий.

Кроме того, Кабмин назначил Владиславу Магалецкую председателем Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. А также временно возложил исполнение обязанностей председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции на Сергея Галицына.

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Напомним, ранее Кабинет министров Украины уволил Николая Кизима с должности первого заместителя министра образования и науки Украины по собственному желанию.