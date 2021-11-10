Кабмин утвердил состав комиссии для оценки работы НАПК

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В него вошли граждане США, Латвии и Румынии

Кабинет министров Украины принял распоряжение "Об утверждении состава комиссии по проведению независимой оценки эффективности деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции" (НАПК). Об этом сообщил "Укринформ".

"Эта комиссия проводит независимую оценку эффективности деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в составе трех человек, которые назначаются Кабинетом министров на основании предложений доноров, которые в течение последних двух лет до проведения оценки предоставляли Украине международной технической помощи в сфере предотвращения и противодействия коррупции", - прокомментировал данное решение в Телеграмме член Кабмина Олег Немчинов.

Отмечается, что в состав комиссии вошли:

Джозеф Генглоф (США) – работал начальником юридического управления генерального инспектора в Администрации социального обеспечения США. Был заместителем директора Управления правительственной этики при правительстве США. Работал старшим советником Управления международных дел Министерства юстиции США. Оценщик и эксперт по вопросам раскрытия финансовой информации государственными служащими, защиты прав обличителей и финансирования политических партий и других соответствующих сфер Группы государств против коррупции (ГРЕКО);

Диана Курпниеце (Латвия) - старший консультант PricewaterhouseCoopers в Латвии. Эксперт-консультант ГРЕКО и ОЭСР по вопросам предотвращения коррупции, добропорядочности и подотчетности, финансирования политических партий и лоббизма. Оценщик ГРЕКО в Норвегии, Эстонии, Сербии и Армении. Возглавляла отдел предотвращения коррупции и отдел связей с общественностью, обучения и международных отношений в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии. В прошлом - исполнительный директор Transparency International Латвия;

Лаура Стефан (Румыния) – международный эксперт по вопросам антикоррупционной реформы для ЕК, Международного валютного фонда, Всемирного банка, Программы развития ООН, ОЭСР, других международных доноров. Была директором в Министерстве юстиции Румынии. Эксперт и оценщик ГРЕКО в очередных раундах оценки. Возглавляла Секретариат Международного антикоррупционного консультативного совета при Верховной Раде Украины. Председатель региональной антикоррупционной инициативы, объединяющий страны Юго-Восточной Европы для сотрудничества по реализации антикоррупционных инициатив и международный член Независимого антикоррупционного консультативного комитета в Молдове.

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Как сообщалось ранее, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции учтет информацию, изложенную в расследовании Pandora Papers, при проверке декларации президента Украины Владимира Зеленского и главы Службы безопасности Ивана Баканова.