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Кабмин утвердил санкции против 11 российских актеров. Полный перечень

Заседание правительства Кабинет министров

Им вменяют "демонстративное и умышленное" нарушение порядка въезда в оккупированный Крым

Кабинет министров утвердил применение персональных специальных экономических и других ограничительных мер к 11 российским представителям сферы культуры и искусств, сообщает "Украинская правда".

Как отмечается, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

В частности, согласно распоряжению, Кабмин в трехдневный срок внесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по применению 3-летних санкций в российских актеров театра и кино:

  • Алексея Чадова,
  • Павла Трубинера,
  • Евгения Стычкина,
  • Евгения Пронина,
  • Александра Петрова,
  • Дмитрия Орлова,
  • Ольги Кабо,
  • Жанны Эппле,
  • Владимира Вдовиченкова.

Кроме того, такие же санкции применят против певицы и телеведущей Анастасии Сланевской, певца Ярослава Смесевского.

Всем им вменяют "демонстративное и умышленное" нарушение порядка въезда в оккупированный Крым.  В частности, в приложении к соответствующему постановлению Кабмина отмечается, что эти физические лица принимали участие в съемках фильмов, спектаклях, фестивалях, проводили гастроли на территории временно оккупированного полуострова.

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Напомним, решение правительства не стало неожиданным. Ранее о таких намерениях было заявлено различными должностными лицами и отмечалось в повестке дня заседание правительства.

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