Кабмин утвердил санкции против 11 российских актеров. Полный перечень
Им вменяют "демонстративное и умышленное" нарушение порядка въезда в оккупированный Крым
Кабинет министров утвердил применение персональных специальных экономических и других ограничительных мер к 11 российским представителям сферы культуры и искусств, сообщает "Украинская правда".
Как отмечается, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.
В частности, согласно распоряжению, Кабмин в трехдневный срок внесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по применению 3-летних санкций в российских актеров театра и кино:
- Алексея Чадова,
- Павла Трубинера,
- Евгения Стычкина,
- Евгения Пронина,
- Александра Петрова,
- Дмитрия Орлова,
- Ольги Кабо,
- Жанны Эппле,
- Владимира Вдовиченкова.
Кроме того, такие же санкции применят против певицы и телеведущей Анастасии Сланевской, певца Ярослава Смесевского.
Всем им вменяют "демонстративное и умышленное" нарушение порядка въезда в оккупированный Крым. В частности, в приложении к соответствующему постановлению Кабмина отмечается, что эти физические лица принимали участие в съемках фильмов, спектаклях, фестивалях, проводили гастроли на территории временно оккупированного полуострова.
Напомним, решение правительства не стало неожиданным. Ранее о таких намерениях было заявлено различными должностными лицами и отмечалось в повестке дня заседание правительства.