Кабмин установил квоту иммиграции в Украину на 2021 год

Заседание Кабмина Правительственный портал

Квота определяет предельное количество людей, которым в этом году возможно предоставить разрешение на постоянное проживание

Кабинет министров Украины принял распоряжение об установлении квоты иммиграции на 2021 год. Об этом сообщает "Укринформ".

Отмечается, что документ определяет предельное количество иностранцев и лиц без гражданства, которым в течение текущего года возможно предоставить разрешение на постоянное проживание. Сама квота формируется по категориям иммигрантов, а также по региональному принципу, в соответствии с предложениями органов исполнительной власти, согласно анализу иммиграционного процесса в предыдущем году.

В приложении к распоряжению указано, что к квоте иммиграции в текущем году относятся следующие категории людей:

деятели науки и культуры, иммиграция которых отвечает интересам нашего государства;

высококвалифицированные специалисты и рабочие, потребность в которых ощутима для экономики;

лица, осуществившие иностранную инвестицию в экономику на сумму не менее 100 тысяч долларов;

лица, которые являются полно родными братом или сестрой, дедом или бабой, внуком или внучкой граждан Украины;

лица, которые ранее имели украинское гражданство;

родители, муж (жена) иммигранта и его несовершеннолетние дети;

лица, которые прожили на территории Украины на 3 года со дня установления им статуса лица, пострадавшего от торговли людьми;

лица, прослужившие в ВСУ три и более лет.

Известно, что квота иммиграции по всем категориям, кроме лиц, осуществивших иностранную инвестицию, устанавливается этим распоряжением в 9 818 человек.

Напомним, не так давно Кабинет министров во время заседания расширил круг тех, кому могут предоставить разрешение на иммиграцию в Украину. В частности, был расширен круг инвесторов, которым разрешат иммигрировать.