Кабмин усилил меры по защите прав ребенка в Украине

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Одной из таких мер является увеличение государственной помощи при рождении или усыновлении ребенка

Кабинет министров одобрил комплекс решений, направленных на совершенствование системы защиты прав ребенка в Украине. Об этом сообщил в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.

"1 июня в Украине и мире будут отмечать День защиты детей. На этой неделе правительство одобрило комплекс решений, направленных на совершенствование системы защиты прав ребенка", - отметил он.

Шмыгаль напомнил, что правительство предлагает повысить размер государственной помощи при рождении или усыновлении ребенка с 41 280 грн до 50 000 грн.

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Также Кабмин совершенствует систему усыновления детей, одновременно вводится обязательное обучение для усыновителей, а также усиливается государственный контроль по защите прав детей и социальной поддержке семьи.

Кроме того, по словам Шмыгаля, правительство улучшило нормативную базу в вопросе предоставления жилья детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.

Также была утверждена концепция государственной социальной программы оздоровления и отдыха детей на период до 2025 года.