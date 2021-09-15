Кабмин согласовал выделение денег для безработных на открытие бизнеса

Теперь документ должна рассмотреть Верховная Рада

Кабинет министров Украины согласовал законопроект об изменениях в реформировании службы занятости и социального страхования на случай безработицы . Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале .

По его словам, изменения, которые предлагаются:

ввести предоставление финансовой помощи для начала предпринимательской деятельности;

ослабление санкций к безработным за увольнение с последнего места работы по собственному желанию без уважительных причин;

финансирование общественных работ и отмена временных работ, не способствующих мотивации к труду;

подбор работы, подходящей для безработного (учесть транспортную доступность, размер заработной платы в зависимости от продолжительности безработицы).

Также парламентарий добавил, что законопроект еще должна рассмотреть Верховная Рада Украины.

Напомним, с 1 июля в Украине выросла максимальная выплата по безработице. Рост произойдет в связи с повышением прожиточного минимума. Таким образом, сумма увеличилась с 9080 гривен до 9516 гривен.