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Кабмин согласовал выделение денег для безработных на открытие бизнеса

Заседание Кабинета министров Украины Правительственный портал

Теперь документ должна рассмотреть Верховная Рада

Кабинет министров Украины согласовал законопроект об изменениях в реформировании службы занятости и социального страхования на случай безработицы. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

По его словам, изменения, которые предлагаются:

  • ввести предоставление финансовой помощи для начала предпринимательской деятельности;
  • ослабление санкций к безработным за увольнение с последнего места работы по собственному желанию без уважительных причин;
  • финансирование общественных работ и отмена временных работ, не способствующих мотивации к труду;
  • подбор работы, подходящей для безработного (учесть транспортную доступность, размер заработной платы в зависимости от продолжительности безработицы).

Также парламентарий добавил, что законопроект еще должна рассмотреть Верховная Рада Украины.

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Напомним, с 1 июля в Украине выросла максимальная выплата по безработице. Рост произойдет в связи с повышением прожиточного минимума. Таким образом, сумма увеличилась с 9080 гривен до 9516 гривен.

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