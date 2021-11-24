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Кабмин согласовал снятие санкций с двух экс-депутатов Верховной Рады Крыма

Здание Кабинета министров в Киеве

 Европейская правда

В частности, от ограничений хотят освободили Сергея Зайца и Сергея Вергеля

Кабинет министров согласовал исключение двух бывших депутатов 6 созыва Верховного Совета Крыма из санкционного перечня. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Решение представил министр Кабинета министров Олег Немчинов. Согласно ему из санкционного перечня, который вступил в силу 15 ноября 2021 года, исключили Сергея Зайца и Сергея Вергеля.

Созыв, в котором они работали, поддержал проведение так называемого референдума в Крыму во время оккупации полуострова Россией в 2014 году.

Согласно пояснительной записке, решение направлено на выполнение постановлений шестого апелляционного суда Киева от июня 2021 года. Сейчас оба дела слушаются в кассации.

Поэтому снятие санкций должен рассмотреть Совет национальной безопасности и обороны.

Новости по теме: ЕС планирует снять санкции с экс-министра доходов и сборов времен Януковича, - СМИ

Ранее сообщалось, что послы Евросоюза согласовали исключить из санкционного списка министра доходов и сборов Украины времен бывшего президента Украины Виктора Януковича Александра Клименко.

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