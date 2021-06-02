Кабмин собирается на заседание: Что на повестке дня 2 июня

Здание Кабинета министров в Киеве Фото: Vasyl Mokan / Facebook

Будут рассматривать вопрос о предоставлении поддержки малому и среднему бизнесу

В среду, 2 июня, на 15:00 члены Кабинета министров собираются на очередное заседание. Повестка дня обнародована на "Урядовом портале"

Как отмечается, сегодня чиновники планируют рассмотреть такие законопроекты:

О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно правосудия, дружественного к ребенку;

О внесении изменений в Закон Украины "О гражданстве Украины" относительно упрощенного приобретения гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины;

Об особенностях правовой охраны географических указаний для сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, защите прав и применения схем качества, включая традиционные гарантированы особенности для сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов.

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Кроме этого, к рассмотрению запланированы следующие проекты постановлений:

Об утверждении Программы повышения обороноспособности и безопасности государства в части оснащения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям современной авиационной техникой;

Об утверждении Государственной целевой социальной программы "Молодежь Украины" на 2021-2025 годы и внесении изменений в некоторые акты Кабинета министров Украины;

Об утверждении Классификации ограничений в использовании земель, могут устанавливаться комплексным планом пространственного развития территории территориальной общины, генеральным планом населенного пункта, детальным планом территории;

О внесении изменений в порядок предоставления финансовой государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

О создании рабочей группы по вопросам введения обязательного накопительного пенсионного обеспечения и развития негосударственного пенсионного обеспечения;

Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для изготовления проектно-сметной документации для создания многопрофильных больниц общегосударственного значения в 2021 году.

Также члены правительства будут работать над проектами распоряжений КМУ:

Об утверждении методических рекомендаций относительно критериев территориальной доступности центра предоставления административных услуг, включая его территориальные подразделения и удаленные (в том числе передвижные) рабочие места администраторов;

О перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству образования и науки на 2021 год;

Об одобрении проекта Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Перу об отмене визовых требований для краткосрочного пребывания;

О предоставлении разрешения на перемещение (перенос) памятника истории и архитектуры национального значения — Николаевской церкви XVII—XVIII века;

О передаче целостных имущественных комплексов государственных учреждений профессионального (профессионально-технического) образования в собственность (общую собственность) территориальных общин;

О распределении субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на выплату денежной компенсации за надлежащие для получения жилые помещения для некоторых категорий лиц, принимавших участие в боевых действиях на территории других государств, а также членов их семей на 2021 год;

Об отнесении должностей работников военно-гражданских администраций к соответствующим категориям должностей в органах местного самоуправления.

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Напомним, ранее Кабинет министров принял Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы.