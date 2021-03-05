Кабмин провалил все, что возможно, - Бойко о работе правительства Шмыгаля

Юрий Бойко Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Нынешний Кабмин является абсолютно несамостоятельным, это филиал Офиса президента, заявил народный депутат

Правительство во главе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем за год работы провалило все, что возможно, поэтому действующий Кабмин должен уйти в отставку. Соответственно, следует сформировать новое профессиональное правительство.

Об этом во время брифинга в кулуарах Верховной Рады Украины заявил народный депутат Украины, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко. Трансляцию вел телеканал "Перший Незалежний".

В частности, народный депутат прокомментировал результаты работы Кабинета министров Украины во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем за год его работы.

"Прежде всего, дали оценку люди. Они четко сказали, что это правительство провалило все, что возможно: экономическую работу, вакцинацию, поддержку населения и предприятий и лоббирования наших предприятий, которые являются плательщиками налогов в стране. Полная зависимость есть, смена приоритетов в сторону того, что бегают по миру, ищут кредиты вместо того, чтобы поддержать собственного производителя. Это главное, что произошло, - абсолютно несамостоятельное правительство, которое является филиалом Офиса президента. И это показал антиковидный фонд. Парламент проголосовал - 64 млрд - направить деньги на борьбу с эпидемией. Им дали команду, и они половину денег отдали на программы Офиса президента. То есть это свидетельство, что они полностью абсолютно профессионально не могут отстоять позицию, а мы за счет этого не подготовились ко второй волне эпидемии, и сейчас врачи остались без зарплат", - сказал Юрий Бойко.

Народный депутат подчеркнул, что Кабмин должен уйти в отставку.

"Правительство за весь этот год, кстати, они работали без программы, не сказали людям, что они будут делать, и соответствующим образом они провалили все, что на них возлагали, поэтому мы выступаем за их отставку и создание нового профессионального правительства", - сказал Юрий Бойко.

Напомним, прошел год с момента назначения Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра и формирования нового состава Кабинета министров Украины. Вчера он отчитался о проведенной работе.