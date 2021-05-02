Кабмин просит наблюдательный совет "Нафтогаза" остаться до избрания нового состава

Виталий Белоусов/РИА Новости

По мнению чиновников, это обеспечит надлежащее управление крупнейшей государственной компанией

Кабинет министров Украины призвал наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов. Об этом сообщает Правительственный портал.

"Кабинет Министров принял во внимание официальное заявление наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" и еще своим распоряжением от 28 апреля 2021 года №370 предложил ее членам остаться на своих должностях на период проведения нового конкурса и избрание новых независимых членов наблюдательного совета", - говорится в сообщении.

Правительство надеялось, что наблюдательный совет, "в продолжение лучших практик корпоративного управления, встанет на позицию по дальнейшему выполнению своих обязанностей" - это обеспечит надлежащее управление крупнейшей государственной компанией.

Как отмечается, Кабмин остается преданным реформе корпоративного управления по стандартам ОЭСР, которая призвана улучшить управление предприятиями государственного сектора.

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Ранее сообщалось, что все члены наблюдательного совета "Нафтогаза", которые присутствовали на заседании 30 апреля, подали в отставку. Согласно корпоративным процедурам прекращение полномочий вступит в силу 14 мая 2021 года.