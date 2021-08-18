Кабмин принял указ "О назначении государственных стипендий выдающимся деятелям образования”

Здание Кабинета министров в Киеве Фото: Vasyl Mokan / Facebook

Документ предоставляет пожизненные государственные стипендии шестерым выдающимся деятелям образования

Кабинет министров принял указы президента “О назначении государственных стипендий выдающимся деятелям образования” и “О назначении пожизненных государственных стипендий выдающимся деятелям образования”. Об этом сообщил Укринформ.

Как отмечается, необходимость принятия проекта акта объясняется необходимостью назначения пожизненных государственных стипендий для выдающихся деятелей образования в порядке, предусмотренном пунктом 7 Положения о государственных стипендиях для выдающихся деятелей науки, образования, культуры и искусства, здравоохранения, физической культуры и спорта и информационной сферы, утвержденного указом президента Украины от 10 сентября 2011 года № 906, в соответствии с которым проекты указов президента о государственных стипендиях вносятся на рассмотрение президента Украины дважды в год — до 10 марта и до 30 сентября.

"Документы предусматривают назначение пожизненных государственных стипендий шестерым выдающимся деятелям образования, достигшим семидесятилетнего возраста, и сроком на два года - государственные стипендии 18 выдающимся деятелям образования", - сообщалось в пояснительной записке.

Как известно, проекты актов разработаны в соответствии с указами президента Украины от 10 сентября 2011 года № 906 “О государственных стипендиях для выдающихся деятелей науки, образования, культуры и искусства, здравоохранения, физической культуры и спорта и информационной сферы” по результатам отбора в соответствии с решением конкурсной комиссии Министерства образования и науки в отношении кандидатов на получение государственных стипендий.

Также в документах указано, что реализация проекта акта не требует дополнительных материальных и других расходов из государственного бюджета.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский подписал Указ № 193/2021 "О пожизненных государственных стипендиях для граждан Украины, которые спасали евреев на территории Украины во время Холокоста в годы Второй мировой войны". Кабмину поручено обеспечить назначение и ежемесячную выплату по месту получения пенсии указанных пожизненных государственных стипендий, независимо от размера пенсии или заработной платы, которую получает лицо.