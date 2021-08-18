Кабмин принял указ "О назначении государственных стипендий выдающимся деятелям образования”
Документ предоставляет пожизненные государственные стипендии шестерым выдающимся деятелям образования
Кабинет министров принял указы президента “О назначении государственных стипендий выдающимся деятелям образования” и “О назначении пожизненных государственных стипендий выдающимся деятелям образования”. Об этом сообщил Укринформ.
Как отмечается, необходимость принятия проекта акта объясняется необходимостью назначения пожизненных государственных стипендий для выдающихся деятелей образования в порядке, предусмотренном пунктом 7 Положения о государственных стипендиях для выдающихся деятелей науки, образования, культуры и искусства, здравоохранения, физической культуры и спорта и информационной сферы, утвержденного указом президента Украины от 10 сентября 2011 года № 906, в соответствии с которым проекты указов президента о государственных стипендиях вносятся на рассмотрение президента Украины дважды в год — до 10 марта и до 30 сентября.
"Документы предусматривают назначение пожизненных государственных стипендий шестерым выдающимся деятелям образования, достигшим семидесятилетнего возраста, и сроком на два года - государственные стипендии 18 выдающимся деятелям образования", - сообщалось в пояснительной записке.
Как известно, проекты актов разработаны в соответствии с указами президента Украины от 10 сентября 2011 года № 906 “О государственных стипендиях для выдающихся деятелей науки, образования, культуры и искусства, здравоохранения, физической культуры и спорта и информационной сферы” по результатам отбора в соответствии с решением конкурсной комиссии Министерства образования и науки в отношении кандидатов на получение государственных стипендий.
Также в документах указано, что реализация проекта акта не требует дополнительных материальных и других расходов из государственного бюджета.
Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский подписал Указ № 193/2021 "О пожизненных государственных стипендиях для граждан Украины, которые спасали евреев на территории Украины во время Холокоста в годы Второй мировой войны". Кабмину поручено обеспечить назначение и ежемесячную выплату по месту получения пенсии указанных пожизненных государственных стипендий, независимо от размера пенсии или заработной платы, которую получает лицо.