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Кабмин принял ряд кадровых решений: Полный список назначений

Правительство Дениса Шмыгаля Кабинет министров

В частности, правительство назначило Геннадия Данишевского заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности

На сегодняшнем заседании Кабинет министров принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил народный депутат, постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан в своем Facebook.

По его словам, чиновники проголосовали за:

  • назначение Данишевского Геннадия Валентиновича - заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;
  • назначение Пилата Олега Леонидовича - заместителем председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра;
  • признание утратившим силу распоряжение Кабинета министров Украины от 21 декабря 2020 года №1597 ("О временном возложении обязанностей председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра на Пинчука А. И.);
  • временное возложение исполнения обязанностей председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра на Завадского Сергея Александровича (директор Департамента ведения государственного земельного кадастра Госгеокадастра);
  • согласование назначения Бойко Елены Анатольевны - первой заместительницей председателя Черниговской ОГА.

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