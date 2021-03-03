Кабмин принял ряд кадровых решений: Полный список назначений

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В частности, правительство назначило Геннадия Данишевского заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности

На сегодняшнем заседании Кабинет министров принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил народный депутат, постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан в своем Facebook.

По его словам, чиновники проголосовали за:

назначение Данишевского Геннадия Валентиновича - заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;

назначение Пилата Олега Леонидовича - заместителем председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра;

признание утратившим силу распоряжение Кабинета министров Украины от 21 декабря 2020 года №1597 ("О временном возложении обязанностей председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра на Пинчука А. И.);

временное возложение исполнения обязанностей председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра на Завадского Сергея Александровича (директор Департамента ведения государственного земельного кадастра Госгеокадастра);

согласование назначения Бойко Елены Анатольевны - первой заместительницей председателя Черниговской ОГА.

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Напомним, ранее Верховная Рада Украины назначила нового судью Конституционного суда Украины. Народные депутаты на должность судьи поддержали кандидатуру от фракции "Слуга народа" Виктора Кичун.