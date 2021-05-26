Кабмин принял ряд кадровых решений: Полный список назначений

Здание Кабинета министров в Киеве Фото: Vasyl Mokan / Facebook

Председателем Национального агентства Украины по вопросам государственной службы назначили Наталью Алюшину

Кабинет министров Украины во время своего очередного заседания принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram.

По его словам, чиновники согласовали назначение:

Марии Черной - председателем Кировоградской областной государственной администрации.

Олега Корикова - первым заместителем председателя Государственной инспекции ядерного регулирования;

Натальи Калениченко - заместительницей председателя Государственной налоговой службы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

Александра Банькова – государственным секретарем Министерства иностранных дел.

Также Кабмин уволил:

Светлану Шаталову – с должности заместителя министра здравоохранения Украины по собственному желанию);

Игоря Иващенко – с должности заместителя министра здравоохранения Украины по вопросам европейской интеграции;

Вадима Свирина - с должности заместителя председателя Государственной аудиторской службы Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

Леонида Антоненко - с должности первого заместителя председателя Фонда государственного имущества Украины.

Кроме того, министры назначили:

Тараса Высоцкого – первым заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины;

Наталью Алюшину – председателем Национального агентства Украины по вопросам государственной службы;

Дмитрия Шевчука - заместителем председателя Государственной аудиторской службы Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

Дениса Кудина - первым заместителем председателя Фонда государственного имущества Украины;

Леонида Антоненко - заместителем председателя Фонда государственного имущества Украины;

Екатерину Колейник - заместителем председателя Фонда государственного имущества Украины.

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