Кабмин принял ряд кадровых решений: Полный список назначений
В том числе назначен временный и. о. министра экономики
Кабинет Министров назначил временного и. о. министра экономики и ряд других должностных лиц. Произошло это на очередном заседании правительства сегодня, 19 мая. Трансляция мероприятия осуществлялась ведомством.
В частности, Кабмин временно возложил исполнение обязанностей министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины на Новикову Ирину Юрьевну.
Подкоморная Юлия Анатольевна была назначена заместителем министра энергетики Украины. Кривонос Семен Юрьевич - председателем Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины.
Также правительство согласовало назначение Левчук Виктории Юрьевны заместителем председателя Волынской областной государственной администрации.
Кроме этого, было одобрено:
- кандидатуру Санина Сергея Викторовича на должность начальника государственного учреждения " Госгидрография”;
- временное возложение исполнения обязанностей генерального директора Государственного специализированного предприятия "Чернобыльская АЭС" на Сейду Валерия Александровича;
- временное возложение исполнения обязанностей директора государственного предприятия "Украинский центр "Безопасность" на Кордонця Константина Владимировича.
Напомним, накануне на внеочередном заседании Верховная Рада уволила Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры и Игоря Петрашко с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства по собственному желанию.
Также парламентарии отправили в отставку министра здравоохранения Максима Степанова.