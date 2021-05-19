Кабмин принял ряд кадровых решений: Полный список назначений

Здание Кабинета министров в Киеве Европейская правда

В том числе назначен временный и. о. министра экономики

Кабинет Министров назначил временного и. о. министра экономики и ряд других должностных лиц. Произошло это на очередном заседании правительства сегодня, 19 мая. Трансляция мероприятия осуществлялась ведомством.

В частности, Кабмин временно возложил исполнение обязанностей министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины на Новикову Ирину Юрьевну.

Подкоморная Юлия Анатольевна была назначена заместителем министра энергетики Украины. Кривонос Семен Юрьевич - председателем Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины.

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Также правительство согласовало назначение Левчук Виктории Юрьевны заместителем председателя Волынской областной государственной администрации.

Кроме этого, было одобрено:

кандидатуру Санина Сергея Викторовича на должность начальника государственного учреждения " Госгидрография”;

временное возложение исполнения обязанностей генерального директора Государственного специализированного предприятия "Чернобыльская АЭС" на Сейду Валерия Александровича;

временное возложение исполнения обязанностей директора государственного предприятия "Украинский центр "Безопасность" на Кордонця Константина Владимировича.

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Напомним, накануне на внеочередном заседании Верховная Рада уволила Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры и Игоря Петрашко с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства по собственному желанию.

Также парламентарии отправили в отставку министра здравоохранения Максима Степанова.