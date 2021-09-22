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Кабмин принял постановление, которое урегулирует электронную торговлю лекарствами в Украине

Фото из открытых источников

Сейчас текст постановления отсутствует

Кабинет министров Украины в среду, 22 сентября, принял постановление, которым урегулировал правила по электронной торговле лекарствами и их доставке потребителям. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Электронная торговля лекарственными средствами уже устоявшаяся и урегулированная практика в странах ЕС и других развитых странах мира, а отныне будет доступна и в Украине. Минздрав принимает все меры, чтобы каждый пациент получал качественные, эффективные и безопасные лекарства", — заявил первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.

По его словам, принятые нормы обеспечат четкий и прозрачный механизм контроля за деятельностью аптек.

Сейчас текст постановления отсутствует.

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Как сообщалось ранее, осенью прошлого года, 17 сентября, Верховная Рада Украины проголосовала за изменения в закон "О лекарственных средствах", которыми разрешается электронная розничная торговля лекарственными средствами. 12 октября того же года президент Украины подписал документ.

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