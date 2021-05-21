Кабмин переименовал Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства

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Отныне ведомство будет называться Министерство экономики

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании переименовал Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Об этом свидетельствует постановление правительства №504 от 21 мая.

"Переименовать Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в Министерство экономики", - говорится в сообщении.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству экономики в месячный срок представить предложения по внесению в акты законодательства "изменений, вытекающих из настоящего постановления".

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Напомним, 18 мая Верховная Рада Украины уволила Игоря Петрашко с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства по собственному желанию. За соответствующее решение проголосовали 280 народных депутатов.

А 20 мая парламент назначил главу Государственной налоговой службы Алексея Любченко на должность первого вице-премьер-министра - министра экономики.