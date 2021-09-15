Кабмин одобрил Стратегию информбезопасности Украины

Здание Кабинета министров в Киеве Фото: Vasyl Mokan / Facebook

Документ включает в себя основные меры противодействия дезинформации

Кабинет министров в среду, 15 сентября, одобрил Стратегию информационной безопасности Украины. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко Telegram.

По информации министра, этот документ включает в себя основные меры противодействия дезинформации.

"Стратегия предусматривает борьбу с низким уровнем медиаграмотности украинцев, защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, поддержку информационными средствами и мерами социальной и политической стабильности", - говорится в сообщении.

Стратегия рассчитана на период до 2025 года. За это время должно быть сформировано и защищено информационное пространство, эффективное противодействие распространению незаконного контента, информационную реинтеграцию граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях Украины и тому подобное.

Теперь Стратегию информационной безопасности должен одобрить Совет национальной безопасности и обороны Украины, а ввести в действие своим указом президент Украины.

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Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что в Украине вскоре запустят центр противодействия дезинформации.