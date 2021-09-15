Правительство назначило заместителя министра здравоохранения: Кто им стал

Заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Мария Карчевич Фото из открытых источников

Им стала Мария Карчевич, которая ранее возглавляла Директорат по развитию цифровых преобразований в здравоохранении

Кабинет Министров назначил Марию Карчевич заместителем министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации. Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня правительство назначило заместителя министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. Мария Карчевич, поздравляю, продолжаем работать", - написал он.

Известно, что ранее Мария Карчевич возглавляла в Министерстве здравоохранения Директорат по развитию цифровых трансформаций в здравоохранении.

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Напомним, на заседании 20 мая Верховная Рада назначила Виктора Ляшко за его кандидатуру проголосовали 262 народных депутата.