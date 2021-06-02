Кабмин назначил нового главного санитарного врача Украины: Что о нем известно

Игорь Кузин РБК-Украина

Его кандидатуру предложил Виктор Ляшко

Кабинет министров назначил Игоря Кузина на должность заместителя министра здравоохранения - главного государственного санитарного врача. Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Виктор Ляшко.

"Кабинет Министров Украины назначил предложенные мной кандидатуры двух заместителей министра. Игорь Кузин, Петр Емец, поздравляю в команде Министерства здравоохранения! Легко не будет, но знаю, что вместе сможем реализовать все запланировано. Работаем!", - написал министр здравоохранения.

Как отмечается, до назначения Кузин занимал должность заместителя генерального директора ГУ "Центр общественного здоровья МОЗ Украины".

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В 2007 году он окончил Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького по специальности "медико-профилактическое дело". Также учился в Медицинском университете "Проф. д-р Параскев Стоянов" в Болгарии и в Одесском региональном институте государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины.

Что касается профессиональной деятельности, то в 2008-2009 годах Кузин был руководителем отдела коммунальной гигиены Нахимовской районной санитарно-эпидемиологической станции г. Севастополь, впоследствии работал в Севастопольской городской санитарно-эпидемиологической станции.

В период с 2012 по 2017 годы занимал должность заведующего Центра мониторинга и оценки выполнения программных мероприятий по противодействию ВИЧ-инфекции/СПИД ГУ "Украинский центр контроля за социально опасными болезнями МОЗ Украины".

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Напомним, ранее Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о начале повторного конкурса на должность главы Национальной службы здоровья.