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Кабмин назначил нового главу НСЗУ: Кто получил должность

Наталья Гусак РБК-Украина

Им стала заместитель председателя Черновицкой облгосадминистрации Наталья Гусак

Кабинет министров назначил заместителя главы Черновицкой облгосадминистрации Наталию Гусак новой главой Национальной службы здоровья Украины. Об этом сообщила нардеп фракции "Голоса" Ольга Стефанишина в Facebook.

"Сегодня правительство, по представлению министра Виктора Ляшко, назначило председателем НСЗУ Наталию Гусак...

Я бы очень хотела поверить, что Наталье удастся наладить работу НСЗУ, внедрить новые механизмы работы с больницами, а также стать полноценным игроком в этой сфере", – говорится в сообщении.

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Как сообщалось ранее, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рекомендовал Кабинету министров назначить Наталию Гусак на должность председателя Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

Так, Ляшко определился с кандидатурой Гусак на должность председателя НСЗУ по результатам конкурса. Она была в тройке кандидатов.

Известно, что Гусак с января 2020 года работала заместителем председателя Черновицкой ОГА. Она курировала медицинское направление, а также возглавляла госпитальный совет.

А раньше Гусак была региональным координатором по поддержке реформы здравоохранения в Черновицкой и Ивано-Франковской областях Программы ULEAD с Европой.

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