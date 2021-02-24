Кабмин хочет до 2025 года восстановить контроль над границей с РФ на Донбассе

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Соответствующее распоряжение было одобрено на заседании 24 февраля

Кабинет министров внес в Стратегию интегрированного управления границами на период до 2025 года пункт о восстановлении контроля над границей с Российской Федерацией в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает РБК-Украина.

Как отмечается, решение приняли на заседании правительства 24 февраля по инициативе министра внутренних дел Арсена Авакова.

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"Обеспечение готовности к охране украинско-российского участка государственной границы в пределах отдельных районов Донецкой и Луганской областях после восстановления контроля над ними", - говорится в соответствующем распоряжении.

Следует заметить, что инициатива предусматривает планирование мероприятий по восстановлению охраны украинско-российского участка государственной границы в пределах отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

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Напомним, на сегодняшнем заседании Кабинет министров Украины принял распоряжение о установление квоты иммиграции на 2021 год.