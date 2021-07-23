Известный французский политик солидарен с Медведчуком в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время брифинга 20.07.21 112ua.tv

Известный французский политик, экс-президент Европейского социально-экономического комитета (EESC) Анри Малосс считает, что позиция народного депутата Украины, председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука по урегулированию конфликта на Донбассе достойна внимания мировой общественности.

Об этом Малосс написал в своем Twitter.

В частности, французский политик, который, кстати, был первым и единственным президентом EESC, который участвовал в Евромайдане в Киеве в 2013 году, а также был внесен в черный список Российской Федерации, солидарен с лидером Украинской оппозиции в том, что урегулирование конфликта на Донбассе невозможно без реализации Минских соглашений.

Об этом говорится в статье Виктора Медведчука, опубликованной французским изданием Eu Talk, которую Анри Малосс рекомендует к прочтению своим подписчикам.

"Безальтернативность Минских соглашений для урегулирования конфликта признаётся всеми членами международного сообщества, – подчеркнул лидер ОПЗЖ в своей статье. – А без этого максимум, чего можно достичь, – краткосрочное прекращение огня, которое легко срывается, что подтвердили события первой половины этого года".

Следует отметить, что в публикации говорится и о том, что, по мнению Медведчука, роль Франции в "нормандском формате" должна быть более активной, что позволит возобновить диалог и вывести переговоры по Донбассу из тупика.

Ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что мирное урегулирование конфликта на Донбассе зависит полностью от политической воли Владимира Зеленского.

"Для того чтобы не было обострений, для того чтобы избежать их сегодня и в будущем, необходимо выполнение Минских соглашений, которые, в ходе разговора между Путиным, Макроном и Меркель были признаны безальтернативными", – подчеркнул парламентарий.