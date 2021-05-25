Известная украинская телеведущая: Процесс по делу Медведчука покажет власти, что политика – не шоу

Виктор Медведчук Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

С каждым годом украинская власть становится только хуже, и сегодня этот процесс достиг апогея, доказательство тому – политическое преследование народного депутата Украины, председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом в эфире телеканала "Перший Незалежний" заявила актриса, телеведущая Снежана Егорова.

"Даже некоторые европейские политики позволили себе заявить о том, что Украина превращается в зоопарк", – отметила Егорова.

Актриса считает, что Украина получила от СССР богатое наследство и могла стать одной из ведущих стран мира, однако за 30 лет независимости она фактически все потеряла.

"Ломать – не строить. Люди, которые заточены на то, чтобы только ломать, не являются архитекторами. Для того, чтобы что-то построить, необходимо обладать другим набором функций и качеств", – сказала телеведущая.

По ее мнению, власть Зеленского демонстрирует максимальный непрофессионализм по сравнению со своими предшественниками.

"Это привело все к тому, что у нас во власть прошли худшие из худших. Мы сейчас наблюдаем, что негативный отбор во власть достиг своего апогея", – подчеркнула Егорова.

По мнению телеведущей, судебный процесс по делу Виктора Медведчука должен показать, что нельзя делать шоу из политики.

"Процесс над Виктором Медведчуком научит нашу власть, что политика – не шоу. Политика – взаимоотношение между людьми, государствами. Она основывается на договоренностях. Украина за 30 лет продемонстрировала, что она не в состоянии брать на себя какие-то обязательства и выполнять договоренности", – резюмировала Снежана Егорова.

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в государственной измене. Прокуроры требовали взятия его под стражу, адвокатам удалось это оспорить, и суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Комментируя выдвинутые обвинения, парламентарий отметил, что политическое давление и уголовное преследование, осуществляемые действующей властью через правоохранительную систему, направлены на уничтожение оппозиции как политической силы, способной составить конкуренцию президентской партии.