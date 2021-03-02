live
Новости » Политика Читати новину українською

Изменения в закон об азартных играх и увеличение алиментов: Повестка дня Рады

Верховная Рада Украины ІХ созыва Офис президента

На пленарном заседании также планируется рассмотрение постановлений о назначении внеочередных выборов сельских и городских глав и ряд других вопросов

Сегодня, 2 марта, состоится очередное пленарное заседание пятой сессии Верховной Рады Украины ІХ созыва. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Как отмечается, на заседании планируется включить в повестку дня ряд законопроектов, направленных на стимулирование детенизации доходов и повышению налоговой культуры граждан, принять решение о сокращении срока внесения альтернативных проектов, а также рассмотрение постановлений о назначении внеочередных выборов сельских и городских глав.

Кроме того, на повестке дня Рады, рассмотрение в первом чтении законопроектов, среди которых:

  • "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития института старост", № 4535;
  • "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации", № 40204020-14020-24020-3;
  • "О внесении изменений в Закон Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", №43514351-14351-2;
  • "О внесении изменений в Семейный кодекс Украины (относительно увеличения минимального размера алиментов, взимаемых на ребенка с других членов семьи и родственников)", № 3881 и 3881-1;
  • "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно объектов повышенной опасности", № 4407.

Повторно в первом чтении планируется рассмотреть доработанный законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины", № 3711-д.

Также, к рассмотрению запланированы два законопроекта, направленные на выполнение решений Европейского суда по правам человека.

Среди законопроектов, запланированных к рассмотрению во втором чтении:

  • "О внесении изменений в статью 259 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан", № 3911;
  • "О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины относительно особенностей налогообложения субъектов хозяйствования, реализующих инвестиционные проекты со значительными инвестициями", № 3761.

Новости по теме: СНБО поручил правительству разработать закон о двойном гражданстве

Напомним, ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что вскоре в парламенте появится сенсорная кнопка для голосования, которая поможет бороться с кнопкодавством. По его словам, в Раде уже провели тестирование кнопки, которая будет блокировать возможность голосования за другого человека.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Курс гривни относительно иностранных валют: Сколько стоит доллар 1 марта НБУ обязал банки обслуживать жителей Крыма без справки о внутренне перемещенных лицах Гривня снова выросла: Курсы валют от НБУ В 2020 году Нацбанк продал более 3 млн памятных монет

программы канала ZIK

ZIK | Прямий ефір телеканалу ZIK
Заседание Согласительного совета | 01.03.21
Политические провокации. Принудительная вакцинация. Санкции против СМИ | Голос народа | 25.02.21
Изменение климата в мире. Процесс вакцинации. Загрязнение океана | #Новости | 26.02.21
Встреча Уруского с Кадыровым. Сомнительная вакцинация. Давление власти |
Анна Герман | Санкции против каналов. Дело Стерненка. Вакцинация | Голос народа | 25.02.21