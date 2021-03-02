Изменения в закон об азартных играх и увеличение алиментов: Повестка дня Рады

Верховная Рада Украины ІХ созыва Офис президента

На пленарном заседании также планируется рассмотрение постановлений о назначении внеочередных выборов сельских и городских глав и ряд других вопросов

Сегодня, 2 марта, состоится очередное пленарное заседание пятой сессии Верховной Рады Украины ІХ созыва. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Как отмечается, на заседании планируется включить в повестку дня ряд законопроектов, направленных на стимулирование детенизации доходов и повышению налоговой культуры граждан, принять решение о сокращении срока внесения альтернативных проектов, а также рассмотрение постановлений о назначении внеочередных выборов сельских и городских глав.

Кроме того, на повестке дня Рады, рассмотрение в первом чтении законопроектов, среди которых:

"О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития института старост", № 4535;

"О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации", № 4020, 4020-1, 4020-2, 4020-3;

"О внесении изменений в Закон Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", №4351, 4351-1, 4351-2;

"О внесении изменений в Семейный кодекс Украины (относительно увеличения минимального размера алиментов, взимаемых на ребенка с других членов семьи и родственников)", № 3881 и 3881-1;

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно объектов повышенной опасности", № 4407.

Повторно в первом чтении планируется рассмотреть доработанный законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины", № 3711-д.

Также, к рассмотрению запланированы два законопроекта, направленные на выполнение решений Европейского суда по правам человека.

Среди законопроектов, запланированных к рассмотрению во втором чтении:

"О внесении изменений в статью 259 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан", № 3911;

"О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины относительно особенностей налогообложения субъектов хозяйствования, реализующих инвестиционные проекты со значительными инвестициями", № 3761.

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Напомним, ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что вскоре в парламенте появится сенсорная кнопка для голосования, которая поможет бороться с кнопкодавством. По его словам, в Раде уже провели тестирование кнопки, которая будет блокировать возможность голосования за другого человека.