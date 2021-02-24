ПДД и программа предотвращения домашнего насилия: Что сегодня рассмотрит Кабмин

Заседание правительства Кабинет министров

Среди прочего запланировано рассмотрение вопросов реорганизации учебных заведений

Кабинет министров Украины сегодня, 24 февраля, соберется на очередное заседание, во время которого рассмотрит ряд проектов законов, распоряжений и постановлений. Об этом сообщает "Урядовий портал".

Отмечается, что на повестке дня стоит рассмотрение проектов законов украины о внесении изменений в:

законодательство о введении ответственности за нарушение порядка осуществления стратегической экологической оценки;

Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно введения ответственности за несоблюдение требований закона "О стратегической экологической оценке";

закон "О физической культуре и спорте" (относительно упорядочения деятельности спортивных клубов и спортивных федераций и уточнения некоторых положений);

статью 165 Налогового кодекса Украины.

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В то же время в правительстве планируют обсудить проекты постановлений Кабмина об утверждении порядка использования средств для обеспечения надлежащих условий въезда / выезда на временно оккупированные территории, образования межведомственной рабочей группы по вопросам возвращения активов обанкротившихся банков, вопросы соцпрограммы предотвращения и противодействия домашнему насилию и насилию по признаку пола на период до 2025 года, а также внесение изменений в:

положение о Министерстве образования и науки Украины;

правила дорожного движения;

порядок использования средств, предусмотренных в Государственном бюджете для осуществления природоохранных мероприятий;

положение О Государственной миграционной службе Украины;

порядок предоставления комплексной услуги " емалятко";

постановление о Порядке обеспечения лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью техническими и другими средствами;

постановление Об утверждении состава Аккредитационной комиссии;

положение О государственной налоговой службе Украины;

порядке рассмотрения заявлений об изменении имени (фамилии, собственного имени, отчества) физического лица;

порядок предоставления финансовой государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

порядок использования средств, предусмотренных для выполнения программ и осуществления централизованных мероприятий по здравоохранению и другие документы.

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Кроме того, сегодня в Кабмине будут рассматривать проекты распоряжений о:

установление квоты иммиграции на 2021 год;

вопросы реорганизации учебных заведений;

внесение изменений в Стратегию интегрированного управления границами на период до 2025 года;

утверждение плана мероприятий по подготовке и празднованию 150-летия со дня рождения Леси Украинки;

изменении состава Межведомственной комиссии по международной торговли.

Также министр Кабинета министров Олег Немчинов внес на рассмотрение кадровые вопросы.

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Напомним, недавно Кабинет министров Украины внес изменения в положение о подготовке и проведении призыва граждан на срочную военную службу, а также принятие призывников на военную службу по контракту. В частности, изменения должны упростить рассмотрение вопросов о предоставлении отсрочек.