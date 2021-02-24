ПДД и программа предотвращения домашнего насилия: Что сегодня рассмотрит Кабмин
Среди прочего запланировано рассмотрение вопросов реорганизации учебных заведений
Кабинет министров Украины сегодня, 24 февраля, соберется на очередное заседание, во время которого рассмотрит ряд проектов законов, распоряжений и постановлений. Об этом сообщает "Урядовий портал".
Отмечается, что на повестке дня стоит рассмотрение проектов законов украины о внесении изменений в:
- законодательство о введении ответственности за нарушение порядка осуществления стратегической экологической оценки;
- Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно введения ответственности за несоблюдение требований закона "О стратегической экологической оценке";
- закон "О физической культуре и спорте" (относительно упорядочения деятельности спортивных клубов и спортивных федераций и уточнения некоторых положений);
- статью 165 Налогового кодекса Украины.
В то же время в правительстве планируют обсудить проекты постановлений Кабмина об утверждении порядка использования средств для обеспечения надлежащих условий въезда / выезда на временно оккупированные территории, образования межведомственной рабочей группы по вопросам возвращения активов обанкротившихся банков, вопросы соцпрограммы предотвращения и противодействия домашнему насилию и насилию по признаку пола на период до 2025 года, а также внесение изменений в:
- положение о Министерстве образования и науки Украины;
- правила дорожного движения;
- порядок использования средств, предусмотренных в Государственном бюджете для осуществления природоохранных мероприятий;
- положение О Государственной миграционной службе Украины;
- порядок предоставления комплексной услуги " емалятко";
- постановление о Порядке обеспечения лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью техническими и другими средствами;
- постановление Об утверждении состава Аккредитационной комиссии;
- положение О государственной налоговой службе Украины;
- порядке рассмотрения заявлений об изменении имени (фамилии, собственного имени, отчества) физического лица;
- порядок предоставления финансовой государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
- порядок использования средств, предусмотренных для выполнения программ и осуществления централизованных мероприятий по здравоохранению и другие документы.
Кроме того, сегодня в Кабмине будут рассматривать проекты распоряжений о:
- установление квоты иммиграции на 2021 год;
- вопросы реорганизации учебных заведений;
- внесение изменений в Стратегию интегрированного управления границами на период до 2025 года;
- утверждение плана мероприятий по подготовке и празднованию 150-летия со дня рождения Леси Украинки;
- изменении состава Межведомственной комиссии по международной торговли.
Также министр Кабинета министров Олег Немчинов внес на рассмотрение кадровые вопросы.
Напомним, недавно Кабинет министров Украины внес изменения в положение о подготовке и проведении призыва граждан на срочную военную службу, а также принятие призывников на военную службу по контракту. В частности, изменения должны упростить рассмотрение вопросов о предоставлении отсрочек.