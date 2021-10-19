Избавляются от профессионалов: Буймистер прокомментировала свое исключение из фракции "Слуги народа"

Людмила Буймистер Фото из открытых источников

По ее словам, власть пытается оттолкнуть как можно дальше от президента, правительства и принятия решений людей, которые не боятся высказывать свое мнение

Народный депутат Людмила Буймистер прокомментировала свое исключение из фракции "Слуги народа", заявив, что таким образом избавляются от профессионалов, которые не боятся высказывать свое мнение во власти. Об этом она сказала в эфире "Першого Незалежного".

"К большому сожалению мы видим тенденцию избавления от профессиональных людей, которые не боятся высказывать свое мнение во власти. Их пытаются оттолкнуть как можно дальше от президента, дальше от правительства, от принятия решений в государстве. И это очень опасный тренд на самом деле, который нас уже завел почти в тупик в этом отопительном сезоне, и приведет еще к более сложным последствиям в дальнейшем, ведь никаких действий правительства я не видела, направленных на преодоление того энергетического кризиса, в который мы попали", – заявила Буймистер.

Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом президентский законопроект об олигархах №5599. Его поддержали 279 парламентариев. Однако Людмила Буймистер была единственной из "слуг народа", кто проголосовал против соответствующего документа.

Кроме этого, нардеп не голосовала за отставку Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады.

А сегодня, 19 октября, народную избранницу Людмилу Буймистер окончательно исключили из фракции "Слуги народа".

"Пришла информация от фракции "Слуги народа", которая говорит о том, что в соответствии с ч. 3 ст. 60 закона Украины о Регламенте ВРУ, сообщаем об исключении из состава депутатской фракции политической партии "Слуга народа" в ВРУ IX созыва народного депутата Украины Буймистер Людмилу Анатольевну", – сказал спикер парламента Руслан Стефанчук во время пленарного заседания Рады.