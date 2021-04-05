Из-за сокращения количества районов в Украине уволят 21 тыс. человек, - Чернышов

При этом министр назвал, где уволенные люди теоретически смогут найти новую работу

Из-за сокращения количества районов в Украине уволят 21 тысячу сотрудников. Об этом заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

"По нашим подсчетам уволить нужно 21 тыс. работников всех категорий, а штатная численность новых райгосадминистраций составляет 16 тыс. Что происходит с остальными, и как проходит процесс трудоустройства этих специалистов? В первую очередь, я хочу напомнить, что у нас образовано 1469 территориальных общин, которые в настоящее время тоже являются очень мощным работодателем и охотно приглашают профессионалов, имеющих опыт работы в райгосадминистрациях", – отметил он.

При этом министр добавил, что в ОТО предлагают лучшее материальное обеспечение, чем то, которое было ранее у служащих в районах.

"Поэтому, профессиональные сотрудники РГА стопроцентно будут востребованы как со стороны общин, так и со стороны новых райадминистраций. Та прослойка бюрократов, которая "штаны просиживала" в РГА, имеет меньше шансов на трудоустройство. Подытоживая скажу, что количество служащих, конечно, будет уменьшаться, и это нормально, но качество и эффективность их работы должна повышаться", – подчеркнул он.

Напомним, ранее в парламенте заявили, что резкое сокращении районов привело к негативной реакции областей.

Как известно, летом прошлого года Кабинет министров утвердил план создания новых районов в части реформы административно-территориального устройства Украины.